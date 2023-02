Kultur-Energiehilfen: Land steuert 3,3 Millionen Euro bei

Nach Schulträgern und Unternehmen sollen nun auch Kultureinrichtungen in Mecklenburg-Vorpommern staatliche Beihilfen zur Deckung ihrer Energiekosten erhalten. Wie das Ministerium für Wissenschaft und Kultur am Donnerstag in Schwerin mitteilte, können Anträge über ein Online-Portal gestellt werden. Der Bund stelle für das Hilfsprogramm insgesamt bis zu einer Milliarde Euro zur Verfügung, Mecklenburg-Vorpommern ergänze die Bundeshilfen mit 3,3 Millionen Euro aus dem Härtefallfonds. „Die Bundes- und Landeshilfen entlasten die Kulturbetriebe spürbar“, zeigte sich Kulturstaatssekretärin Susanne Bowen sicher.