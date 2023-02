19-jähriger Arbeiter bei Havarieeinsatz schwer verletzt

Bei einem Arbeitsunfall in Neubrandenburg ist ein Arbeiter einer Stromversorgungsfirma am Donnerstag schwer verletzt worden. Wie eine Polizeisprecherin sagte, wurde der 19-Jährige durch einen etwa 1000 Kilogramm schweren Transformator eingeklemmt. Die Arbeiter waren am Vormittag wegen einer Havarie in der Straße im Stadtgebiet Datzeberg tätig, als sich der Transformator plötzlich auf den Mann absenkte. Der Grund dafür war laut Polizei noch unklar.