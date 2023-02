Wolf bei Unfall getötet: Polizei sucht Unfallfahrzeug

In Vorpommern kurz vor Stralsund ist wohl ein Wolf bei einem Zusammenstoß mit einem Fahrzeug getötet worden. Wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte, wurden an der Unfallstelle kleinere Fahrzeugteile gefunden, die vermutlich von dem Zusammenprall des Tieres mit einem Auto oder einem Lastwagen stammen könnten. Bisher sei aber noch unklar, was für ein Fahrzeug mit dem Wolf zusammengestoßen war und auch wann.