Hansa Rostock gegen Liga-Primus Darmstadt in Bestbesetzung

Fußball-Zweitligist FC Hansa Rostock wird das Heimspiel gegen den Tabellenführer SV Darmstadt 98 am Samstagabend (20.30 Uhr/Sky und Sport1) in Bestbesetzung bestreiten. Die beiden Verteidiger Damian Roßbach und Kevin Schumacher, die am vergangenen Wochenende im Auswärtsspiel bei Arminia Bielefeld (1:0) gesperrt gefehlt hatten, können wieder mitwirken und sind Kandidaten für die Startelf. „Anderson Lucoqui wird nicht im Kader sein. Ansonsten können wir aus dem Vollen schöpfen“, sagte Trainer Patrick Glöckner am Donnerstag.