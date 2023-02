Linke: Ermittlungen gegen Polizisten keine Einzelfälle

Die Linksfraktion in Schwerin sieht in den Ermittlungen gegen fünf Polizisten aus Mecklenburg-Vorpommern wegen Zweifeln an der Verfassungstreue keine Einzelfälle. „Unklar bleibt jedoch, wie viel des Eisbergs noch immer im Verborgenen liegt“, sagte der innenpolitische Sprecher der Fraktion, Michael Noetzel, am Donnerstag in Schwerin.