Nordwestmecklenburg plant Geflüchtetenheim in Gadebusch

Schwerin (dpa/mv). Der Kreis Nordwestmecklenburg plant die Errichtung einer Unterkunft für Flüchtlinge in Gadebusch. Mehr als 100 Menschen sollen in einer Containerunterkunft in der Nähe der Polizei untergebracht werden, teilte Landrat Tino Schomann (CDU) am Mittwochabend den Bürgern in Gadebusch mit. Ein genauer Zeitpunkt für die Umsetzung ist laut Landkreis noch nicht bekannt. Der NDR hatte zuvor berichtet. Laut Polizeiangaben trafen sich am Mittwoch rund 140 Personen in der Feuerwehr in Gadebusch zu einer Bürgerversammlung.

Etwa 250 Menschen demonstrierten laut Augenzeugen vor dem Gebäude. Die Stimmung vor Ort sei aufgeregt gewesen. Auch Vertreter des rechten Spektrums waren demnach unter den Demonstrierenden. Im Vorfeld wurde auf dem Messenger-Dienst Telegram zur Demo und gegen die Pläne zur Unterbringung von Geflüchteten aufgerufen.

