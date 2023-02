Barmer Pflegereport: Daten zu Corona-Infektionen in MV-Pflegeheimen

Eine Pflegekraft arbeitet auf einer Intensivstation in einem Krankenzimmer.

Die Barmer-Krankenkasse hat die Wirksamkeit der Corona-Schutzmaßnahmen in Pflegeheimen Mecklenburg-Vorpommerns überprüft und stellt die Ergebnisse heute in Schwerin vor. Den Bewohnern von Pflegeeinrichtungen galt während der Pandemie besondere Fürsorge. Zugangsbeschränkungen, Impfung und Maskenpflicht sollten den wegen Vorerkrankungen oft stark gefährdeten Senioren Schutz vor Ansteckungen bieten. Erhoben wurden sowohl Infektionsraten unter Bewohnern und Personal in den Heimen als auch die von nicht stationär versorgten Pflegebedürftigen.