Extremismus-Verdacht: Durchsuchungen bei fünf Polizisten

Aufgrund von Zweifeln an ihrer Verfassungstreue hat es am Dienstagmorgen Durchsuchungen bei fünf Polizisten in Mecklenburg-Vorpommern gegeben. Ziel sei es gewesen, Beweismittel wie Datenträger sicherzustellen, teilte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Rostock am Mittwoch mit. Die weiteren Maßnahmen ergeben sich demnach aus der Auswertung. Zuvor hatten die „Schweriner Volkszeitung“ und der Sender NDR berichtet.