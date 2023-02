Autofahrer bleibt mit Hunden ohne Papiere auf A19 liegen

Die Polizei an der Mecklenburgischen Seenplatte ermittelt gegen einen Autofahrer aus Dänemark, der ohne Fahrerlaubnis, aber mit drei Hundewelpen im Wagen auf der Autobahn 19 angetroffen wurde. Der 30-jährige Mann blieb am Mittwoch mit seinem Wagen bei Röbel auf der A19 liegen, wie ein Polizeisprecher in Güstrow sagte. Die Polizei hatte den Fahrer bereits gesucht.