Mutter von totem Säugling wegen Totschlags angeklagt

Eine Statue der Justitia hält eine Waage und ein Schwert in der Hand.

Gut drei Monate nach dem Auffinden eines toten Babys im Hinterhof eines Schweriner Mietshauses hat die Staatsanwaltschaft gegen die Mutter Anklage wegen Totschlags erhoben. Der 25 Jahre alten Frau werde zur Last gelegt, in den frühen Morgenstunden des 28. Oktober ihr Kind unmittelbar nach der Geburt aus dem Fenster einer Wohnung im dritten Obergeschoss geworfen zu haben. Wie die Behörde am Mittwoch weiter mitteilte, hatte die rechtsmedizinische Untersuchung ergeben, dass das Mädchen lebend zur Welt gekommen war. Das Kind erlag den schweren Kopf-Verletzungen, die Folgen des Sturzes aus großer Höhe gewesen seien.