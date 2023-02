Junges Staatstheater in Parchim räumt alte Spielstätte

Parchim/Schwerin (dpa/mv). Nach acht Jahrzehnten verlässt das Parchimer Theaterensemble seine alte Spielstätte im Stadtzentrum und zieht in die sanierte Eldemühle, die ab Mai als „Kulturmühle“ neue Heimstatt sein wird. Wie das Mecklenburgische Staatstheater Schwerin, zu dem das Junge Staatstheater Parchim gehört, am Mittwoch mitteilte, stehen im Malsaal des alten Theaters am 28. Februar und 1. März noch zwei Vorstellungen des Schauspiels „Das Geheimnis“ auf dem Programm. Wie die Premiere am zurückliegenden Wochenende seien auch diese beiden Aufführungen ausverkauft.

„Der letzte Premierenapplaus im Malsaal ist verklungen, nun wird gepackt. Am 20. Mai wird dann unsere erste Premiere in der neu eröffneten "Kulturmühle" zu erleben sein: "Tiere im Theater"“, sagte Intendant Thomas Ott-Albrecht. Bis zum Umzug in die „Kulturmühle“ sei das Junge Staatstheater aber weiterhin zu Gastspielen unterwegs. Jugendstücke, die auch an Schulen aufgeführt werden können, gehören regelmäßig zum Repertoire, darunter Produktionen wie „Die bleiche Sophie“, „Das Lied der Nibelungen“ oder „Faust – Ein Solo“. Laut Ott-Albrecht zählte das Junge Staatstheater vor der Corona-Pandemie jährlich insgesamt etwa 30.000 Besucher.

Das Gebäude in der Parchimer Blutstraße, ein ehemaliges Hotel, war seit 1945 als Theater genutzt worden. Bauliche Mängel und unzureichender Brandschutz hatten dazu geführt, dass der große Saal dort 2014 für Besucher gesperrt wurde. Im Haus selbst konnten danach Aufführungen nur noch in der Theatergaststätte und im umgebauten Malsaal stattfinden.

Eine Sanierung des alten Theaters war zugunsten eines grundlegenden Umbaus der seit 2008 leerstehenden, denkmalgeschützten Kornmühle an der Elde verworfen worden. Neben dem Theater werden in der „Kulturmühle“ auch das Stadtmuseum und die Stadtinformation untergebracht. Die Baukosten belaufen sich nach Angaben des Landkreises auf insgesamt etwa 40 Millionen Euro. Das Land steuert laut Staatskanzlei 15,5 Millionen Euro bei.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mecklenburg-Vorpommern