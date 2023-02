Plädoyers im Missbrauchs-Prozess erwartet

Im Prozess wegen schweren sexuellen Kindesmissbrauchs werden am Mittwoch (10.00 Uhr) am Landgericht Schwerin die Plädoyers von Staatsanwaltschaft und Verteidigung erwartet. Der 46-jährige Angeklagte hatte gestanden, im Januar 2019 in Schwerin in einer Ferienanlage einen elf Jahre alten Jungen missbraucht zu haben. Den Kontakt zu dem Kind hatte der in Niedersachsen lebende Mann im Frühjahr 2018 über eine Gaming-Plattform im Internet angebahnt.