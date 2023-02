Paritätischer: Langfristige Strukturen für Flüchtlingshilfe

Der Paritätische Wohlfahrtsverband in Mecklenburg-Vorpommern fordert langfristige Lösungen für die Versorgung Geflüchteter. „Es ist höchste Zeit, alle Beteiligten an einen Tisch zu holen und zu beraten, wie die Aufgaben gemeinsam bewältigt werden können“, sagte der Vorsitzende des Paritätischen Mecklenburg-Vorpommern, Friedrich Wilhelm Bluschke, am Dienstag in Schwerin mit Blick auf den Flüchtlingsgipfel von Bund, Ländern und Kommunen am Donnerstag.