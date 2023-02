Bäckerei-Lieferant ausgeraubt: Polizei sucht nach Zeugen

In Schwerin hat ein Unbekannter am Montag Geld aus dem Lkw eines Bäckerei-Zulieferers entwendet. „Während der Auslieferung wurden dem 44-jährigen Fahrer Einnahmen von mehreren zuvor angefahrenen Filialen entwendet - der Schaden wird derzeit auf rund 5000 Euro geschätzt“, teilte die Polizei in Schwerin am Dienstag mit. Nun suche man nach Zeugen, die zwischen vier und fünf Uhr morgens in der Güstrower Straße oder der Schelfstraße etwas Verdächtiges beobachtet haben.