Behörde der Landesbeauftragten für SED-Unrecht gefragt

Auch mehr als 30 Jahre nach dem Mauerfall bleibt die Landesbeauftragte für die Aufarbeitung der SED-Diktatur wichtige Anlaufstelle für Menschen, die in der DDR verfolgt wurden und Unrecht erlitten. Der Bedarf an Beratung sei weiterhin hoch. Viele Betroffene litten noch immer unter Folgen und Wirkungen der kommunistischen und SED-Diktatur, sagte Behördenleiterin Anne Drescher am Dienstag in Schwerin bei der Vorstellung ihres Tätigkeitsberichts für 2022. Demnach wandten sich im vergangenen Jahr in Mecklenburg-Vorpommern 642 Bürgerinnen und Bürger an die Behörde der Landesbeauftragten. Dabei sei es meist um Hilfe bei der Anerkennung von SED-Unrecht sowie daran geknüpften Leistungsansprüchen gegangen.