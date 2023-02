Tarife Gewerkschaft will bessere Bezahlung in Gemüsebranche

Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) im Nordosten will den Reallohnverlust in der Obst- und Gemüseindustrie stoppen. „Das Leben ist für alle gleich teuer geworden, deshalb ist es auch nur gerecht, für alle Beschäftigten einen einheitlichen Geldwert zu fordern“, sagte der NGG-Geschäftsführer für Mecklenburg-Vorpommern, Jörg Dahms, am Dienstag in Neubrandenburg.