Etwa 2000 Menschen protestieren in MV gegen Politik

Rostock/Waren/Neubrandenburg (dpa/mv). Rund 2000 Menschen sind in Mecklenburg-Vorpommern erneut auf die Straße gegangen, um gegen die Regierungspolitik unter anderem in Sachen Energieversorgung und Ukraine-Krieg zu protestieren. Auch die Corona-Politik sei trotz Aufhebung der Hygienemaßnahmen nach wie vor Thema auf den Demonstrationen am Montagabend gewesen, hieß es in Mitteilungen der Polizei.

Die Proteste fanden in insgesamt 18 Städten im Land statt. Mit etwa 360 Teilnehmenden versammelten sich die meisten Menschen in Rostock. Auch Waren und Neubrandenburg waren mit etwa 330 und 220 Demonstrierenden größere Versammlungsorte. Besondere Vorkommnisse gab es den Angaben zufolge nicht.

In den vergangenen Monaten hatten sich montagabends immer wieder Menschen in Mecklenburg-Vorpommern versammelt, um ihren Unmut über die Corona-Maßnahmen, steigende Energiepreise, Waffenlieferungen in die Ukraine und die Sanktionen gegen Russland kundzutun. Vor einer Woche hatten sich rund 1700 Demonstrierende in MV beteiligt.

