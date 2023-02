Landesbeauftragte für SED-Unrecht: Tätigkeitsbericht

Die Landesbeauftragte für die Aufarbeitung der SED-Diktatur in Mecklenburg-Vorpommern, Anne Drescher, stellt am Dienstag (13.30 Uhr) in Schwerin ihren Tätigkeitsbericht für 2022 vor. Für Menschen, die in der DDR verfolgt wurden und Unrecht erlitten, ist die Behörde auch mehr als 30 Jahre nach dem Mauerfall eine wichtige Anlaufstelle. Mehrere Hundert Betroffene suchen alljährlich Hilfe und Beratung.