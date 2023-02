Öko-Produzenten aus Mecklenburg-Vorpommern auf Fach-Messe

Mit verstärkter Werbung um neue Handelspartner und zusätzliche Absatzmärkte wollen die Produzenten ökologischer Agrarerzeugnisse dem schwindenden Kaufinteresse für Bioprodukte entgegenwirken. Wie das Agrarministerium in Schwerin mitteilte, präsentieren sich auf der am Dienstag in Nürnberg beginnenden BioFach-Messe sechs Aussteller aus Mecklenburg-Vorpommern an einem Gemeinschaftsstand.