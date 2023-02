Bewerbungsfrist für IHK-Exportpreis 2023 endet am 17. März

Die Industrie- und Handelskammern in Mecklenburg-Vorpommern loben den Exportpreis in diesem Jahr erstmals in den beiden Kategorien „Export-Profi“ und „Export-Newcomer“ aus. Bewerben können sich Unternehmen aus allen Branchen, die zu den Bezirken der IHK zu Rostock, der IHK Neubrandenburg für das östliche Mecklenburg-Vorpommern und der IHK zu Schwerin gehören und wesentliche Exportaktivitäten in MV realisierten.

Rostock (dpa/mv). Die Industrie- und Handelskammern in Mecklenburg-Vorpommern loben den Exportpreis in diesem Jahr erstmals in den beiden Kategorien „Export-Profi“ und „Export-Newcomer“ aus. Bewerben können sich Unternehmen aus allen Branchen, die zu den Bezirken der IHK zu Rostock, der IHK Neubrandenburg für das östliche Mecklenburg-Vorpommern und der IHK zu Schwerin gehören und wesentliche Exportaktivitäten in MV realisierten.

Die Erstplatzierten erhalten jeweils 2500 Euro. Die ersten sowie zweiten Preise sind zudem mit der Erstellung eines Imagefilms dotiert, wie die IHK am Montag in Rostock weiter mitteilte. Der Preis wird am 3. Mai 2023 am Vorabend des Außenwirtschaftstages Mecklenburg-Vorpommern in Rostock überreicht.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mecklenburg-Vorpommern