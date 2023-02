Unfall mit Gasofen: Betreiber in Lebensgefahr

Nach einem Unfall mit einem Gasofen in Ganzlin (Ludwigslust-Parchim) ermittelt die Polizei, um die Ursache zu klären. Bei dem Vorfall am Freitagabend erlitten sechs Menschen Gasvergiftungen, die vermutlich von einem fehlerhaften Betrieb des Propangas-Ofens in dem Gartenhaus herrühren, wie ein Polizeisprecher am Montag mitteilte. Vermutlich handele es sich um geruchloses, aber gefährliches Kohlenmonoxid.

Die Ehefrau eines 89-jährigen Mannes war zu dem Gartenhaus gefahren und hatte den Hauseigentümer am Abend bewusstlos gefunden. Er erlitt schwere Vergiftungen und kam per Hubschrauber in eine Klinik. Als die Frau und vier Bekannte dem Mann halfen, erlitten die Frau und auch die Helfer im Alter von 42 bis 59 Jahren leichte Gasvergiftungen und kamen in eine Klinik. Der Gasofen wurde beschlagnahmt.

