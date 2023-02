Computer aus Traktoren gestohlen: Rund 135.000 Euro Schaden

In Groß Salitz bei Gadebusch (Landkreis Nordwestmecklenburg) haben Diebe teure Computertechnik aus Traktoren und anderen Agrarmaschinen gestohlen. Wie ein Polizeisprecher am Montag sagte, ereignete sich der Vorfall am Wochenende bei einem Agrarbetrieb, der den Schaden auf etwa 135.000 Euro bezifferte. Die Täter brachen zwischen Freitag und Sonntagabend die Umzäunung des Betriebes auf, bauten die GPS-Steuer- und Computertechnik nach bisherigen Ermittlungen bei sieben solcher Agrarfahrzeuge aus und flohen mit der Beute.