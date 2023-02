Müller und Ritter: Die Linke wird gebraucht

Das Führungsduo der Linken in Mecklenburg-Vorpommern sieht in Berlin ein Wahlergebnis unter schwierigen Bedingungen. „Das Wahlergebnis von Berlin macht uns allen Mut, weiter konsequent für soziale Gerechtigkeit zu kämpfen“, teilten Vanessa Müller und Peter Ritter am Sonntag in Schwerin mit. Die Linke werde gebraucht.