Schwesig: „Das war eine Wahl unter speziellen Vorzeichen“

Die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern drückt ihrer Berliner Amtskollegin nach den sich abzeichnenden deutlichen Verlusten der SPD bei der Abgeordnetenhauswahl die Daumen. „Das war eine Berlin-Wahl unter ganz speziellen Vorzeichen“, sagte Manuela Schwesig (SPD) am Sonntag in Schwerin. Sie drücke die Daumen, dass es am Ende für einen SPD-geführten Senat unter Franziska Giffeys Führung reiche.