Domke: FDP-Wiedereinzüge in Landtage im Osten realistisch

Der Vorsitzende der FDP im Nordosten schlägt trotz des aktuell unsicheren Wiedereinzugs seiner Partei in das Abgeordnetenhaus in Berlin nach der dortigen Wahl eine positive Note an. „Für die FDP in MV und den ostdeutschen Bundesländern heißt das Ergebnis, dass Wiedereinzüge in die Landtage, wenngleich aktuell knapp, aber dennoch realistisch sind“, sagte René Domke am Sonntag in Schwerin nach ersten Hochrechnungen. Für die Liberalen in Berlin werde es jedoch wohl noch ein langer Abend.