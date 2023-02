Corona-Isolationspflicht fällt in Mecklenburg-Vorpommern

Von Sonntag an müssen sich Corona-Infizierte in Mecklenburg-Vorpommern nicht mehr von anderen Menschen isolieren. Der Nordosten verzichtet als eines der letzten Bundesländer auf diese Maßnahme des Infektionsschutzes. In Berlin und Brandenburg fällt die Isolationspflicht am Montag. In den anderen Bundesländern war schon eher Schluss damit: In Hamburg und Nordrhein-Westfalen zum Beispiel gibt es die Isolationspflicht seit dem 1. Februar nicht mehr, in Schleswig-Holstein fiel sie sogar schon Mitte November weg. Bisher mussten sich Menschen mit einer Corona-Infektion in MV mindestens fünf Tage von Mitmenschen fernhalten.