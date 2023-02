Ermittlungen wegen Ablagerungen am Strand im Südosten Rügens

Die Wasserschutzpolizei und die Staatsanwaltschaft ermitteln wegen dunkler Ablagerungen am Ostseestrand von Rügen. Beamte hätten am Donnerstag Proben am Strand zwischen Baabe und Göhren im Südosten der Insel genommen, sagte ein Sprecher der Wasserschutzpolizeiinspektion Sassnitz am Freitag. Die Proben befänden sich nun im Labor. Derzeit sei noch unklar, worum es sich bei den rußartigen Ablagerungen aus der Schaumkrone des Wassers handele und woher die Substanz stamme. Zuvor hatte der NDR berichtet.