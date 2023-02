Volleyball SSC Palmberg Schwerin will wieder in die Spur kommen

Trainer Felix Koslowski macht eine klare Ansage an sein Team.

Nach dem Aus im CEV Cup gegen das italienische Topteam Scandicci und die Niederlage in der Bundesliga gegen Titelverteidiger Stuttgart wollen die Volleyballerinnen vom SSC Palmberg Schwerin wieder einen Erfolg feiern. Am Samstag (19.00 Uhr) erwartet der Tabellendritte den -zehnten VfB 91 Suhl und Cheftrainer Felix Koslowski erklärte, dass es nach den drei Niederlagen binnen sieben Tagen trotz spielerisch guter Leistungen nun darum gehe, „mit einem Sieg dann ergebnistechnisch wieder in die Spur zu kommen“.