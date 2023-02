Kulturhilfen in Energiekrise: Härtefallfonds startet

Das Kulturministerium in Schwerin hat an die am kommenden Mittwoch startenden Energiehilfen für Kulturbetriebe erinnert. „Diese umfassende Hilfe durch Bund und Land ist enorm wichtig für die vielfältige Kulturlandschaft in unserem Land und wird dabei helfen, die Belastungen durch die Energiekrise besser zu bewältigen“, sagte Ministerin Bettina Martin (SPD) am Freitag in Schwerin.