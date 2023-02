AfD zieht gegen Kreistagsbeschluss zu Upahl vor Gericht

Die AfD geht vor dem Verwaltungsgericht Schwerin gegen die Beschlüsse des Kreistages Nordwestmecklenburg zur geplanten Flüchtlingsunterkunft in Upahl vor. Es sei ein Antrag auf einstweilige Anordnung eingegangen, der sich gegen zwei Beschlüsse des Kreistages vom 26. Januar richte. Ziel sei es, die Beschlüsse aufheben zu lassen, bestätigte ein Gerichtssprecher am Freitag in Schwerin.