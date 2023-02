600.000 Euro Messeförderung für kleine und mittlere Firmen

Das Land führt die bisher von der EU finanzierte Messeförderung für kleine und mittlere Unternehmen in gleicher Höhe aus Landesmitteln fort. Seit diesem Jahr würden die 600.000 Euro aus eigener Kraft aufgebracht, sagte Staatskanzleichef Patrick Dahlemann (SPD) am Freitag in Schwerin.

Kleine Unternehmen mit bis zu 10 Mitarbeitern können demnach 50 Prozent ihrer Messe-Kosten erstattet bekommen, Firmen mit bis zu 50 Mitarbeitern 40 Prozent und Firmen mit bis zu 250 Mitarbeitern 30 Prozent. Maximal gebe es 6000 Euro je Messe-Teilnahme, bis zu drei Auftritte pro Jahr könnten gefördert werden. Für Start-ups, die bis zu fünf Jahre alt sein dürfen, sind den Angaben zufolge 2000 Euro Pauschalförderung möglich.

Als nächste Messen stehen Dahlemann zufolge die Mitteldeutsche Handwerksmesse vom 11. bis 19. Februar in Leipzig und die parallel ebenfalls in Leipzig stattfindende Messe Haus-Garten-Freizeit an. Daran nähmen mehr als 20 Unternehmen aus MV teil, davon 10 auf einem Gemeinschaftsstand des Landes.

Die Messeförderung sei stark gefragt, weshalb das Land sie auch nach Auslaufen der EU-Förderung weiter anbiete, sagte Dahlemann. „Wir haben in Mecklenburg-Vorpommern nicht die großen Unternehmen mit großen Marketingbudgets.“ Gerade für kleine und kleinste Unternehmen sei diese Form der Unterstützung essenziell. Für das laufende Jahr lägen 135 Anträge vor.

Messebeteiligungen des Landes sind Dahlemann zufolge in diesem Jahr unter anderem in Brasilien geplant - damit knüpfe man an die Delegationsreise in das südamerikanische Land im Januar an. Für Mai kündigte der Staatskanzleichef eine Wirtschaftsdelegationsreise nach Finnland unter Leitung von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) an. Im Juni sollen Wirtschaftsminister Reinhard Meyer und Wissenschaftsministerin Bettina Martin (beide SPD) anlässlich eines Wasserstoff-Kongresses nach Kanada fliegen.

