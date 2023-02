Haftbefehle nach Maschinenklau: Bandendiebstahl vermutet

Die Staatsanwaltschaft Stralsund hat zwei mutmaßliche Maschinendiebe, die samt Beute in Vorpommern gefasst wurden, in Haft nehmen lassen. Wie ein Sprecher der für schweren Bandendiebstahl zuständigen Schwerpunktbehörde am Freitag sagte, hat das Amtsgericht Pasewalk (Vorpommern-Greifswald) Untersuchungshaftbefehle gegen die 19 und 22 Jahre alten Männer erlassen. Es werde geprüft, inwiefern das Duo für weitere Diebstähle von Autos, Bau- oder Agrarmaschinen in den letzten Monaten verantwortlich sind. Als Grund für die Untersuchungshaft wurde Fluchtgefahr angegeben.