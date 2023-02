Ministerin: Viele Schüler wiederholen freiwillig

Die im Bundesländer-Vergleich höchste Quote an Sitzenbleibern in den Schulen ist Angaben des Bildungsministeriums zufolge in Mecklenburg-Vorpommern vor allem auf freiwillige Wiederholungen zurückzuführen. „4345 Schülerinnen und Schüler wiederholen freiwillig“, sagte Bildungsministerin Simone Oldenburg (Linke) am Donnerstag in Schwerin. Dies sei damit die große Mehrheit der 5836 Wiederholer im Schuljahr 2021/22.