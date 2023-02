Güstrower Wildpark-MV: Pille für den Wolf

Ein Wolf steht in einem Gehege.

Der Wildpark-MV in Güstrow reguliert seinen Wolfsrudelbestand mit Verhütungsmitteln. Die weiblichen Tiere bekämen während der Paarungszeit, der sogenannten Ranz, einmal wöchentlich präparierte Fleischbrocken mit der Pille, wie der Wildpark am Donnerstag mitteilte. Weiterer Nachwuchs sei vorerst nicht erwünscht. „Wichtig ist, dass die Leitwölfin die Pille bekommt, da eigentlich nur sie paarungsbereit ist. Wir geben aber allen weiblichen Wölfen die Pille. Sicher ist sicher“, so Tierpflegerin Liane Kasch.