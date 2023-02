Lubmin Lärm gemessen: LNG-Terminal-Betreiber will Daten prüfen

Der Betreiber des Lubminer LNG-Terminals will einer möglichen Verursachung zu hohen Lärms im Nachbarort Spandowerhagen mit einem Datenabgleich auf den Grund gehen. Die in dem Dorf gemessenen Werte würden dazu mit Lärmmessungen auf dem schwimmenden Flüssigerdgas-Terminal zu einem Modell zusammengeführt, sagte der Aufsichtsratsvorsitzende der Deutschen Regas, Stephan Knabe, am Donnerstag.