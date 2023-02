Ein Feuer hat in dem von Schilfdach-Häusern geprägten Ostseebad Ahrenshoop (Vorpommern-Rügen) für einen Feuerwehreinsatz und viel Aufregung gesorgt. Wie eine Polizeisprecherin am Donnerstag sagte, brannte am Mittwochabend ein etwa fünf Meter langer Schuppen, der wohl als Werkstatt genutzt wurde, im Ortsteil Niehagen nieder. In dem Nebengebäude sollen sich auch Werkzeuge und Mopeds befunden haben. Nach ersten Ermittlungen besteht der Verdacht der fahrlässigen Brandstiftung.

Feuer Ofen in Schuppen eingebaut: Brand in Ahrenshoop

In dem Holzgebäude war laut Polizei am Mittwoch ein Ofen zum Heizen eingebaut worden. Ob das Probeheizen die Ursache für den Brand war, soll ein von der Staatsanwaltschaft beauftragter Gutachter herausfinden. Geprüft wird auch, inwieweit ein Ofen dort überhaupt hätte stehen dürfen. Der Ortsteil Niehagen liegt unweit vom Hafen an der südlichen Boddenseite des bekannten Ostseebades.

