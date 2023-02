Vergewaltigung und Nötigung: mehr als vier Jahre Haft

Für eine Vergewaltigung einer 87-jährigen Frau und eine Nötigung einer weiteren Seniorin muss ein Mann für vier Jahre und sieben Monate in Haft. Das Landgericht Stralsund sprach den 36 Jahre alten Angeklagten am Mittwoch in beiden Fällen schuldig. Er wurde zugleich in eine Entzugsklinik eingewiesen und muss dem 87-jährigen Opfer 1000 Euro Schmerzensgeld zahlen.