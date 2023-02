Energieverband lobt Windenergie-Erlass als „Aufbruchssignal“

Der Landesverband Erneuerbare Energien Mecklenburg-Vorpommern sieht den am Dienstag vorgestellten Windenergie-Erlass der Landesregierung positiv. „Für die Energiewende und den Klimaschutz ist die erfolgte Zusammenarbeit der beiden Minister ein gutes Zeichen und ein Aufbruchssignal“, sagte der Verbandsvorsitzende Johann-Georg Jaeger am Mittwoch in Schwerin.