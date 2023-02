Gemeindetag: Land soll Erstaufnahme-Kapazität erhöhen

Angesichts der aktuell großen Zahl an Flüchtlingen hat der Städte- und Gemeindetag Mecklenburg-Vorpommern das Land aufgefordert, seine Erstaufnahmekapazitäten wie im Jahr 2015 deutlich zu erweitern. Das Land solle wieder 4700 statt 1700 Plätze vorhalten, damit die Kommunen genügend Zeit bekommen, dauerhafte Lösungen vorzubereiten, heißt es in einem am Mittwoch veröffentlichten Positionspapier des kommunalen Spitzenverbandes. Es wurde bei einer außerordentlichen Sitzung des Vorstandes verabschiedet, wie es hieß.