Polizei ermittelt nach mutmaßlicher Brandserie in Dömitz

Die Polizei ermittelt in Dömitz (Landkreis Ludwigslust-Parchim) wegen einer mutmaßlichen Brandserie. Das jüngste Feuer ereignete sich nach Angaben vom Mittwoch am Vortag in einer leerstehenden Baracke. Zeugen würden befragt und die ersten Ergebnisse seien vielversprechend, hieß es. Es würden zudem mögliche Zusammenhänge mit weiteren Bränden in der Stadt an der Elbe in letzter Zeit geprüft. So sei am Dienstag vergangener Woche ein Feuer in einem unbewohnten Wohnhaus ausgebrochen - auch dort werde von Brandstiftung ausgegangen. Am 21. und 22. Januar habe es im ehemaligen Bahnhofsgebäude und im Außenlager einer Verkaufseinrichtung gebrannt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.