Vattenfall baut Agrivoltaik-Anlage in Mecklenburg-Vorpommern

Vattenfall will in Mecklenburg-Vorpommern erstmals in größerem Maßstab Landwirtschaft und die Produktion von Solarstrom kombinieren. Auf einer Fläche von 95 Hektar will der schwedische Energieversorger in der Gemeinde Tützpatz (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) gemeinsam mit Partnern eine sogenannte Agrivoltaik-Anlage errichten. Dafür habe man nun die finale Investitionsentscheidung getroffen, teilte der Konzern am Mittwoch mit. Der Baubeginn ist demnach für den Frühsommer dieses Jahres geplant.