Wetter Glätte und Frost am Morgen: Im Tagesverlauf Auflockerungen

Die Menschen in Mecklenburg-Vorpommern müssen sich am Morgen auf viele Wolken und leichten Schneefall einstellen. Morgens kommt es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes gebietsweise zu Glätte und Frost mit Temperaturen zwischen null und minus drei Grad. Der Niederschlag lässt im Laufe des Tages jedoch nach und es wird wärmer - mit Höchstwerten zwischen ein bis vier Grad. Am Nachmittag soll es auflockern.