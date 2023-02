Brauchtum Bunt Kostümierte steigen wieder in die kalte Ostsee

Mutige Eisbader sind am Samstag wieder zum bunt kostümierten Gang in die kalte Ostsee aufgerufen. In Binz auf Rügen und Trassenheide auf Usedom (jeweils ab 14.00 Uhr) gibt es nach zwei Jahren Corona-Pause wieder Eisbade-Veranstaltungen mit Musik, einer Prämierung der schönsten Kostüme und gemeinsamen Aufwärmen.