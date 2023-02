Projekt: Schiffstanks zum Nachrüsten für grüne Treibstoffe

Mit einem Forschungsprojekt sollen in Rostock Lösungen für Tanks von Schiffen entwickelt werden, die nachträglich für grüne Kraftstoffe umgerüstet werden. An dem Projekt Retrotank sind die zur Papenburger Meyer-Werftengruppe gehörende Meyer Neptun Engineering, das Fraunhofer-Institut für Großstrukturen in der Produktionstechnik und das Technologie-Beratungs-Institut beteiligt.