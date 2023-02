Verein sucht Vorschläge für Siemerling-Sozialpreis 2023

Der Neubrandenburger Dreikönigsverein vergibt erneut den mit 10.000 Euro dotierten Siemerling-Sozialpreis. Vorschläge für den ältesten Sozialpreis in Mecklenburg-Vorpommern sollten bis 15. März eingereicht werden, teilte der Dreikönigsverein am Freitag in Neubrandenburg mit. Mit der Auszeichnung, die über eine Stiftung finanziert und seit 1994 vergeben wird, sollen Bürgersinn, ehrenamtliches Engagement und Einfallsreichtum auf dem Gebiet der Sozialarbeit gewürdigt werden, wie der Vereinsvorsitzende und ehemalige Landtagspräsident Rainer Prachtl sagte.