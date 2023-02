Eine 82 Jahre alte Autofahrerin hat beim Rangieren auf einem Parkplatz in Schwerin fünf andere Wagen zum Teil schwer beschädigt. Der Schaden werde auf 30.000 Euro beziffert, teilte die Polizei am Donnerstag mit. An ihrem eigenen Wagen sei Totalschaden entstanden. Nach dem Vorfall am Mittwoch werde nun geprüft, ob die alte Dame ihren Führerschein behalten kann.