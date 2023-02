Steuerzahlerbund kritisiert Freizeitparkprojekt bei Pütnitz

Der Bund der Steuerzahler in Mecklenburg-Vorpommern sieht die Förderung des geplanten Freizeitparks bei Pütnitz (Kreis Vorpommern-Rügen) als Verschwendung an. „Wir können nicht nachvollziehen, weshalb hier über 43 Millionen Euro Steuergeld fließen, ohne dass der Großinvestor an den Erschließungskosten beteiligt wird“, sagte die stellvertretende Landesvorsitzende Diana Behr am Donnerstag in Schwerin.