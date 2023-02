Ulf Zimmermann wird neuer Leiter vom Müritz-Nationalpark

Der Müritz-Nationalpark bekommt ab April einen neuen Leiter. Er heißt Ulf Zimmermann, ist 51 Jahre alt und Forstwissenschaftler, wie das Schweriner Umweltministerium am Donnerstag mitteilte. Zimmermann war zuletzt Leiter im Nationalpark Sächsische Schweiz und tritt die Nachfolge von Ulrich Meßner an, den Ressortchef Till Backhaus (SPD) im Vorjahr nach 27 Jahren im Amt in Hohenzieritz in den Ruhestand verabschiedet hatte. Der neue Nationalpark-Leiter stammt aus Siegen in Nordrhein-Westfalen und war vorher auch Referent im brandenburgischen Nationalpark Unteres Odertal.