Corona-Maßnahmen Maskenpflicht fällt in Bussen und Bahnen

Ein Passant trägt eine FFP2-Maske in der Hand.

Knapp drei Jahre nach Beginn der Corona-Pandemie fällt heute die Maskenpflicht in Bussen und Bahnen in Mecklenburg-Vorpommern. Das Land hat die Anordnung zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung zum 2. Februar für den Nahverkehr aufgehoben, der Bund zeitgleich für den Fernverkehr. Sie war 2020 eingeführt worden, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. Nach dem Abflauen der jüngsten Winterwelle wird die Maskenpflicht in diesen Wochen vielerorts aufgehoben.