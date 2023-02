Bauernverband lädt zur Jahresauftakt-Pressekonferenz

Der Bauernverband Mecklenburg-Vorpommern lädt am Donnerstag (11.00 Uhr) zu seiner traditionellen Jahresauftakt-Pressekonferenz. Themen von Bauernpräsident Detlef Kurreck sind die neuen Dünge-Einschränkungen in Gebieten, in denen das Grundwasser mit Nitraten belastet ist, und die steigenden Anforderungen an das Tierwohl. Trotzdem müssten die Landwirte ihre Aufgaben für die Ernährungssicherheit erfüllen, hieß es. Die Pressekonferenz findet in einer großen Agrargesellschaft in Lübesse (Landkreis Ludwigslust-Parchim) statt, die unter anderem Kartoffeln anbaut und dafür Felder bewässern muss. Dies stellt nach mehreren trockenen Jahren eine wachsende Herausforderung dar.